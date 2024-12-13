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Kendilerine şiddet uygulayan annesinin sevgilisini öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Nijat H. (16), birlikte yaşadıkları ve kendisi ile annesi Alida İ.'yi darbeden Abdullah Kolcu'yu (50) bıçaklayarak öldürdü. Polis, Nijat H. ile annesi Alida İ.'yi gözaltına aldı. Nijat H.'nin ilk ifadesinde; birlikte yaşadıkları Kolcu'nun annesi ile kendisini sürekli darbettiği için öldürdüğünü söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 16:33, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:34
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Kendilerine şiddet uygulayan annesinin sevgilisini öldürdü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; aşırı alkollü olarak eve gelen Abdullah Kolcu, aynı evde birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Alida İ. (45) ile onun oğlu Nijat H.'yi darbetti. Bu sırada mutfaktaki bıçağı alan Nijat H., Kolcu'ya bıçakla saldırıp, göğsünden ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kolcu, bu sabah hayatını kaybetti.

Polis, Nijat H. ile annesi Alida İ.'yi gözaltına aldı. Nijat H.'nin ilk ifadesinde; birlikte yaşadıkları Kolcu'nun annesi ile kendisini sürekli darbettiği için öldürdüğünü söyledi.

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