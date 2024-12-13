Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 35 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 18 bin lira, en yüksek 3 milyon 40 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,8 düşüşle 3 milyon 35 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 60 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 251 milyon 996 bin 433,76 lira, işlem miktarı ise 2.067,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 6 milyar 307 milyon 525 bin 123,77 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: