NATO'nun 'Yılın fotoğrafı' Türkiye'den

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk halkına ve müttefik ülke vatandaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, birinciliği getiren fotoğrafın sahibini tebrik etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın' fotoğrafı açık ara farkla 1'inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ı tebrik ediyoruz."

Paylaşımda, ödül alan fotoğraf da yer aldı. Askeri operasyonları estetik bir dille anlatan "Amfibi Akın" fotoğrafı, uluslararası alanda büyük beğeni topladı.