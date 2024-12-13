4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 13 mıknatıslı boncuk çıktı

Yozgat Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 4 yaşındaki erkek çocuk, evde oynadığı sırada mıknatıslı boncuk bilekliğini yuttu. Durumu fark eden aile, çocuğuyla hastaneye başvurdu.

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