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Erdoğan'dan Özel'in terör sorusuna: YPG'ye kefil olan sizdiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel'e seslenerek, "PYD'yi terör örgütü olarak görüp görmediğinize asıl sizin cevap vermeniz gerekir. YPG/PYD konusunda siz de eski genel başkanınız gibi mi düşünüyorsunuz?" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel oyunun önemli aktörleri arasına girdiğini belirterek, "O yüzden Türkiye'nin yoluna devam etmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 18:17, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 18:19
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Erdoğan'dan Özel'in terör sorusuna: YPG'ye kefil olan sizdiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

AK PARTİ'Yİ KLASİK BİR PARTİ SANAN YANILIR

Türkiye Yüzyılı'nda örnek şehirlerden biri olmaya devam edecektir. 149 kalem projeyi hizmete açık. Şehir hastanesi standartlarındaki Gölcük Devlet Hastanesi'ni hizmete sunduk. Bugün de kongremizi gerçekleştirmek üzere sizlerle beraberiz.

Kocaeli'ni daha da büyütmek için her türlü desteği sağlamayı bundan sonra da sürdüreceğiz. Kocaeli'nin saygıdeğer insanları, kıymetli dava arkadaşlarım, AK Parti, bir siyasi parti olma ötesinde bir davası bir derdi bir hayali olanların kurduğu, büyüttüğü, bugünlere getirdiği bir teşkilattır. AK Parti'yi klasik parti gibi gören fena halde yanılır.

Bu savrulmaların sonu kendi tarihine, kendi milletine önce yabancılaşmak sonra düşman hale gelmektir. Bu ülkede siyaset yapıyor, bu devletin ekmeğini yiyor ama ülkeye millete açıkça düşmanlık güdüyor.

"AK PARTİ'NİN DAVASI BİR MEDENİYET DAVASIDIR"

Hadiselere başka başkentlerin penceresinde bakıyor adeta onların kılıcını sallıyor. Memleketle bağlarını tamamen koparmışlar. Rüzgar nereye eserse oraya dümen kırıyorlar. İlkeleri, uğruna göğüs gerecekleri ülküleri kalmamış. Milletin kurduğu ve bugünlere milletin getirdiği partimiz asla böyle olmayacaktır. Böyle olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz. Nerede kusurumuz var sorusunu sormaktan korkmayacağız. Eksiği günahı başkalarında değil, hakkın hakikatin dorunun izinden gideceğiz. AK Parti'nin davası bir medeniyet davasıdır. Bu dava büyük güçlü Türkiye'yi inşa etme davasıdır. Bu dava adalet hürriyet ve birlikte onurlu yaşam davasıdır. Politikalarımızı güncelleyerek, yönetim tarzımızı geliştirerek önümüzdeki seçimlerde yeniden yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum."

SURİYE'DE YAŞANANLAR CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI

"Son seçimlerden çıkardığımız dersler ışığında gereken düzeltmeleri her kademede yapıyoruz ve yapacağız."

Son 2 haftadır Suriye'deki gelişmelere bakmak bile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye için ne manaya geldiğini anlamak için yeterlidir.

MUHALEFETİN İSABETLİ TEK BİR TAVRI BİLE YOK

Son 22 yılda muhalefetin isabetli tavır sergilediği neredeyse tek bir uluslararası olay yok.

Neo-Nazi örgütlerin Avrupa'daki gurbetçilere yaptıklarının benzerlerini maalesef CHP ve yandaşları ülkemizdeki muhacirlere yaptı."

"22 yıllık iktidarımızda sağladığımız kazanımlar sayesinde artık Türkiye de bu küresel oyunun önemli aktörleri arasına girmiştir."

ÖZEL GÜYA BİZİ PYD ÜZERİNDEN SIKIŞTIRIYOR

CHP PYD/YPG'nin avukatlığını yaptı Dün Sn. Özel çıkmış güya PYD üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Bölücü terör örgütünün Suriye'deki uzantıları ile ilgili bizim duruşumuz bellidir.

SGK'YA BORCUNU ÖDEMEYENLERİ SİLKELEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

SGK'ya borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz."

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