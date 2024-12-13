TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan ABD mesajı

"Hedef Pazar ABD Zirvesi" Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasında ticareti geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TOBB Ticaret Merkezleri (TTM) Projesi kapsamında 2021'de ilk merkezin ABD'de Chicago'da açıldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "TOBB Chicago Ticaret Merkezi, Türk firmalarının ABD pazarındaki stratejik ortağı olarak büyük başarılara imza atmıştır. 'TTM Chicago', lojistikten satış sonrası hizmetlere, pazarlamadan tedarik zinciri yönetimine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunmaktadır." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Chicago'daki merkezde otomotiv, inşaat malzemeleri, tekstil, mobilya ve gıda sektörleri başta olmak üzere 17 alanda faaliyet gösteren 100 üyeye hizmet verdiklerini aktardı.

"Türkiye için yeni işbirlikleri ve pazar fırsatları doğabilir"

ABD'nin teknoloji, sağlık, enerji, tarım ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde Türk iş dünyası için eşsiz fırsatlar sunduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yeni dönemde ABD yönetiminin, küresel ticarette üretim odaklı büyümeye daha fazla ağırlık vereceği bir dönem olacağı öngörülüyor. Bu bağlamda, dinamik üretim kapasitelerine sahip Türkiye için yeni işbirlikleri ve pazar fırsatları doğabilir. ABD yönetiminin altyapı yatırımlarına ve yerel üretimle uluslararası tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye yönelik politikaları, Türk şirketlerinin bu pazarda daha güçlü şekilde yer almasını sağlayabilir. Özellikle Türk sanayi ürünlerinin kalite ve rekabetçilik açısından ABD pazarındaki yerini daha da güçlendirebileceğimize inanıyoruz." dedi.

ABD'de yeni ticaret merkezleri kurma hedefi

Hisarcıklıoğlu, ABD'ye ihracatın yalnızca ekonomik büyümeye katkı sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda Türk markalarının küresel bilinirliğini artıracağını ifade etti.

ABD'ye ihracatın son 5 yılda yüzde 46 artarak 14,8 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, "Bu artış oranı çok kıymetli olmakla birlikte, ABD'nin ithalatındaki toplam payımız hala binde 5'in altındadır. Bu, daha yapacak çok işimiz olduğunu gösteriyor. TTM Chicago, Türk firmalarına ABD pazarında etkin bir yer edinme ve bu pazardaki rekabet avantajlarını kullanma fırsatı sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

100 milyar dolarlık ticaret hedefi

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu ancak hükümetlerin belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini de ulaşılabilir bir vizyon olarak gördüğünü belirterek, "Bu hedefe ulaşmak için, teknoloji ve hizmet ihracatını artırmayı, sektör odaklı yeni lojistik merkezler kurmayı ve daha fazla Türk firmasını ABD pazarına kazandırmayı planlıyoruz. TTM Chicago'nun başarısını diğer ABD eyaletlerine ve Amerika kıtasının farklı bölgelerine taşımak için çalışmalarımız devam etmektedir. Örneğin, Chicago'dan sonra Los Angeles, New York gibi stratejik şehirlerde yeni merkezler kurarak Türk firmalarının ABD'nin her köşesine ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Program sonunda ABD ile iş yapan başarılı üyelere ödülleri takdim edildi.