Manisa'da taksiciye bıçaklı gasp girişimi! Serbest bırakıldı

Manisa'da 28 Kasım'da saat 23.59'da yaşanan olayda Emirhan Ü., Hakan Paktan'ın taksisine bindi. Adrese geldiklerinde taksici Paktan ücreti kartla ödeyeceğini belirterek post cihazını istedi.

Taksici, post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı.

Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. ise olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olayı taksinin güvenlik kamerası kaydetti. Jandarma tarafından yakalanan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakan Paktan'ın ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktığı öğrenildi.