Taş kırma makinesi devrildi; kabinde sıkışan belediye işçisi öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, belediyeye ait TIR'ın dorsesindeki taş kırma makinesinin devrilmesi sonucu kabinde sıkışan belediye işçisi Abdullah Bakır yaşamını yitirdi, şoför kazadan yara almadı.

Kaza, öğle saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi Çakuru mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezi istikametine seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki Hendek Belediyesi'ne ait 54 KY 832 plakalı TIR, virajı döndüğü sırada, dorsesinde yüklü olan taş kırma makinesi kayarak TIR'ın sürücü ve yolcu kabininin üzerine devrildi.

Kazada, sürücü yara almazken, yolcu olarak bulunan belediye işçisi Abdullah Bakır bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Bakır, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)