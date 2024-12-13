Muş'ta yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Muş'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 21:20, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 21:29
MUŞ (AA) - Muş'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Aralık'ta "yasa dışı bahis ve para nakline aracılık" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.