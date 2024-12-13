Mustafa Sarıgül: Futbolda ofsayt kaldırılsın

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Sarıgül, Milli takımın başarısızlığını yabancı teknik kadroya bağlarken, "Milli takımı çalıştıracak hocanın adının da bizden olması lazım, ruhunun da bizden olması lazım. Biz gittik adı da bizden, tadı da bizden olmayan bir İtalyan hocayı getirdik ve ortada başarı yok" ifadelerini kullandı.

OFSAYTI HEDEF ALDI

Sarıgül, konuşmasının devamında futboldaki ofsayt kuralına da tepki gösterdi. Mustafa Sarıgül, ofsaytın futbolu yavaşlattığını belirterek, "Türk hocalarımız varken gidip adı da tadı da bizden olmayan İtalya hoca getirdik. Başarı yok. Hızlı futbol için ofsayt kuralının kalkması şart. Bunu Fransız Arsene Wenger söylerken sorun yok. Sarıgül söyleyince gülüyorsunuz." dedi.

VELİ AĞBABA'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Mustafa Sarıgül, konuşmasının ardından kendisine gülen bir başka CHP'li isim Veli Ağbaba'ya da Meclis kürsüsünden tepki gösterdi.

Sarıgül, CHP Malatya Milletvekili Ağbaba'ya "Bunu Fransız Arsene Wenger söylerken sorun yok ama Erzincanlı Mustafa Sarıgül söylerken bıyık altından gülüyorsunuz" dedi.