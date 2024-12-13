Bakan Güler: PKK/YPG'ye geçit yok, Siyasi çözüm için kararlıyız

TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik
TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik
AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti. Şimdi Hazırlanma Zamanı!
AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti. Şimdi Hazırlanma Zamanı!
Sponsorlu İçerik
Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti
Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti
'YPG'nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz'
'YPG'nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz'
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Mustafa Sarıgül: Futbolda ofsayt kaldırılsın
Mustafa Sarıgül: Futbolda ofsayt kaldırılsın
Yargıtay'dan Fabrika faciası davasında karar bozma ve onama
Yargıtay'dan Fabrika faciası davasında karar bozma ve onama
Direksiyonun başına neden Colani geçti?
Direksiyonun başına neden Colani geçti?
AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına yalanlama
AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına yalanlama
Yılmaz: Akademik performansta ilk 10 hedefimiz
Yılmaz: Akademik performansta ilk 10 hedefimiz
'İrtikap' suçlamasıyla 1 polis memuru tutuklandı
'İrtikap' suçlamasıyla 1 polis memuru tutuklandı
'600 milletvekilinin 400'ü obez ve aşırı kilolu'
'600 milletvekilinin 400'ü obez ve aşırı kilolu'
TBMM'de boş koltuklar 2025 bütçesini görüşüyor
TBMM'de boş koltuklar 2025 bütçesini görüşüyor
Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?
Yeni düzenleme: Gebe Okulları tüm hastanelerde zorunlu olacak
Yeni düzenleme: Gebe Okulları tüm hastanelerde zorunlu olacak
Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
MB açıkladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu?
MB açıkladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu?
İTO Başkanı, asgari ücrete zam için hedef enflasyonu işaret etti
İTO Başkanı, asgari ücrete zam için hedef enflasyonu işaret etti
Adliyede 2 kişinin öldüğü saldırıya yayın yasağı geldi
Adliyede 2 kişinin öldüğü saldırıya yayın yasağı geldi
Türk üniversiteleri yeşil kampüsleriyle dünya sıralamasında
Türk üniversiteleri yeşil kampüsleriyle dünya sıralamasında
Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandı
Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandı
3+1 sistemi 1+1'e mi düşüyor?
3+1 sistemi 1+1'e mi düşüyor?
KVKK'dan hasar danışmanlık şirketine kişisel veri ihlali nedeniyle ceza
KVKK'dan hasar danışmanlık şirketine kişisel veri ihlali nedeniyle ceza
Kaçak yaban keçisi avlayan Milletvekiline ceza
Kaçak yaban keçisi avlayan Milletvekiline ceza
Yönetmelik yayımlandı. Belediyeler sahipsiz köpekleri toplamak zorunda
Yönetmelik yayımlandı. Belediyeler sahipsiz köpekleri toplamak zorunda
Meteoroloji uyardı! Kar yeniden geliyor
Meteoroloji uyardı! Kar yeniden geliyor
Yaşam koçları da vergi denetimine takıldı
Yaşam koçları da vergi denetimine takıldı
Benzine 98 kuruş zam bekleniyor
Benzine 98 kuruş zam bekleniyor
İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı
İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı
Ana sayfaHaberler

Bakan Güler: PKK/YPG'ye geçit yok, Siyasi çözüm için kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye Milli Ordusunun, Tel-Rıfat, El-Bab'ın güneyi ve Münbiç hattında başarıyla icra ettiği operasyonlar sonucunda, terör örgütü bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kalmıştır. PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 21:55, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 23:40
Yazdır
Bakan Güler: PKK/YPG'ye geçit yok, Siyasi çözüm için kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

"Bundan sonraki dönemde Suriye'de, kapsayıcı bir siyasi çözüm ile tam güvenlik ve istikrarın tesis edileceğine yürekten inanıyorum." diyen Bakan Güler, "Bu çerçevede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik, operasyon bölgelerindeki birliklerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmakta, yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Nitekim yaşanan son gelişmeler karşısında terör örgütünün, başta operasyon bölgelerimizin çevresi olmak üzere geliştirmeye çalıştığı yeni oldubittilere müsaade edilmemiştir, edilmeyecektir." vurgusunu yaptı.

"Suriye'deki siyasi geçişte aktif çabalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz"

Suriye Milli Ordusu'nun, Tel-Rıfat, El-Bab'ın güneyi ve Münbiç hattında başarıyla icra ettiği operasyonlar sonucunda, terör örgütü bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldığının altını çizen Bakan Yaşar Güler, PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Güler, "Suriye'deki siyasi geçişin; güvenli, sorunsuz ve mevcut problemleri çözecek şekilde olması için aktif çabalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz." dedi ve uluslararası camiaya çağrıda bulundu:

"Uluslararası camia, Suriye'de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail'in eylemlerine sessiz kalmamalıdır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber