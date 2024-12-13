9 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni bulundu

İşten çıkıp evine giden Ertan Cevizli, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin 5 Aralık Perşembe gününden beri kayıp olan Hayati Çakır'a ait olduğunu tespit edildi. Çakır'ın yakınları da olay yerine gelerek cesedi teşhis etti. Çakır'ın bedeninde herhangi bir darp izine rastlanmazken polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.

'KULAĞININ YARISI YOKTU'

Cesedi görerek durumu ihbar eden Ertan Cevizli, "Arabadan indim, Boş araziden yukarı doğru çıkıyordum. Önüme bir ceset çıktı. Gördükten sonra hemen polisleri aradım. Morarmış, günlerdir oradaymış. Kulağının yarısı yoktu, sanki böyle hayvanlar yemiş, fareler kemirmiş. Yani kesik değildi kulağı. Çürümeye başlamış ceset zaten" dedi.