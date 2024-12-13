TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik
TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma, fiziki müdahaleye dönüştü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 23:33, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 23:39
TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma, fiziki müdahaleye dönüştü.
Yaşanan gerginlik sonrası CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti milletvekilleri Genel Kurulu terk etti.
Olay, Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu.