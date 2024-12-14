14 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına Zerenspor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker, Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit müsabakalarıyla devam edilecek.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına Mersinspor-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek.

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasına Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçlarıyla devam edilecek.

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere uluslararası bakanlar düzeyinde Ürdün'de yapılacak toplantıya katılacak.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek AK Parti Bayburt 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Çankırı İl Kongresi'ne katılacak.

4- TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

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