14 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik
TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik
Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti
Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti
'YPG'nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz'
'YPG'nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz'
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Mustafa Sarıgül: Futbolda ofsayt kaldırılsın
Mustafa Sarıgül: Futbolda ofsayt kaldırılsın
Yargıtay'dan Fabrika faciası davasında karar bozma ve onama
Yargıtay'dan Fabrika faciası davasında karar bozma ve onama
Direksiyonun başına neden Colani geçti?
Direksiyonun başına neden Colani geçti?
AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına yalanlama
AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına yalanlama
Yılmaz: Akademik performansta ilk 10 hedefimiz
Yılmaz: Akademik performansta ilk 10 hedefimiz
'İrtikap' suçlamasıyla 1 polis memuru tutuklandı
'İrtikap' suçlamasıyla 1 polis memuru tutuklandı
'600 milletvekilinin 400'ü obez ve aşırı kilolu'
'600 milletvekilinin 400'ü obez ve aşırı kilolu'
TBMM'de boş koltuklar 2025 bütçesini görüşüyor
TBMM'de boş koltuklar 2025 bütçesini görüşüyor
Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?
Yeni düzenleme: Gebe Okulları tüm hastanelerde zorunlu olacak
Yeni düzenleme: Gebe Okulları tüm hastanelerde zorunlu olacak
Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
MB açıkladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu?
MB açıkladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu?
İTO Başkanı, asgari ücrete zam için hedef enflasyonu işaret etti
İTO Başkanı, asgari ücrete zam için hedef enflasyonu işaret etti
Adliyede 2 kişinin öldüğü saldırıya yayın yasağı geldi
Adliyede 2 kişinin öldüğü saldırıya yayın yasağı geldi
Türk üniversiteleri yeşil kampüsleriyle dünya sıralamasında
Türk üniversiteleri yeşil kampüsleriyle dünya sıralamasında
Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandı
Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandı
3+1 sistemi 1+1'e mi düşüyor?
3+1 sistemi 1+1'e mi düşüyor?
KVKK'dan hasar danışmanlık şirketine kişisel veri ihlali nedeniyle ceza
KVKK'dan hasar danışmanlık şirketine kişisel veri ihlali nedeniyle ceza
Kaçak yaban keçisi avlayan Milletvekiline ceza
Kaçak yaban keçisi avlayan Milletvekiline ceza
Yönetmelik yayımlandı. Belediyeler sahipsiz köpekleri toplamak zorunda
Yönetmelik yayımlandı. Belediyeler sahipsiz köpekleri toplamak zorunda
Meteoroloji uyardı! Kar yeniden geliyor
Meteoroloji uyardı! Kar yeniden geliyor
Yaşam koçları da vergi denetimine takıldı
Yaşam koçları da vergi denetimine takıldı
Benzine 98 kuruş zam bekleniyor
Benzine 98 kuruş zam bekleniyor
İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı
İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı
Ana sayfaHaberler Siyasi

14 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

14 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 00:02, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 00:05
Yazdır
14 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ömer Tepesi Spor Salonu'nda AK Parti Bartın 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Bartın/13.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/13.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ordu İl Başkanlığının yeni hizmet binası açılışına katılacak.

(Ordu/13.30)

4- TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "AK Parti Batman 8. Olağan İl Kongresi"ne katılacak.

(Batman/12.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YETZ 2024 YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde yer alacak.

(İstanbul/09.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Çankırı İl Kongresi'ne katılacak.

(Çankırı/11.00/11.45/13.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek AK Parti Bayburt 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Bayburt/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere uluslararası bakanlar düzeyinde Ürdün'de yapılacak toplantıya katılacak.

(Amman)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen ''Stratcom Forum'24'' programının kapanış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/17.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''2. Uluslararası Konferans Milletin Vaizleri Aksa Muhafızları'' programına katılacak.

(İstanbul/09.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasına Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/16.00/Antalya/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor ve Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla sürecek.

(Şanlıurfa/13.30/İstanbul/13.30/16.00/Sakarya/19.00)

3- Nesine 2. Lig'in 16. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 15. haftasına gruplarda oynanacak 10 müsabakayla devam edilecek.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftası, bir maçla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına Mersinspor-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, OGM Ormanspor-Danilos Pizza maçıyla başlayacak.

(Ankara/17.00)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına Zerenspor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker, Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00/İstanbul/17.00/17.30/18.00/19.00)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftası, Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor ve Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/18.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Güneysu-Beşiktaş, Konya Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji maçlarıyla başlayacak.

(Rize/14.00/Konya/17.00/İzmir/18.30)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber