Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 60 gün ertelendi.

Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle açıklandı:

"Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Hitachi Energy işletmesinin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu'daki fabrikalarında 4 Aralık'ta yaklaşık 500 işçi ile başlayan grev sürerken; bugün de Schneider Elektrik'in Kocaeli Çayırova'da ve Manisa'da bulunan fabrikaları ile Gebze'deki Grid Solutions fabrikasında işçiler greve çıkmıştı.