Tokat'ta ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 kişi öldü

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Can Esetekin (21) ve Eren Atlı (28) olay yerinde yaşamını yitirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net