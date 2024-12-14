DEM Parti-Öcalan görüşmesi yılbaşından önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti'nin yasal başvurusuyla gündeme gelen Abdullah Öcalan görüşmesinin detayları netleşiyor. Meclis kaynakları, görüşmenin 2024 yılı bitmeden gerçekleşebileceğini belirtti.
Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer
Bakırhan, TBMM Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve eski HDP Eş Genel
Başkanı Pervin Buldan'ın İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere görevlendirildiği
öğrenildi. Bu isimlerin seçilmesinde liderlik, deneyim ve parti içi ağırlık
gibi kriterlerin etkili olduğunu belirtildi.
Hazırlıklar Tamamlanıyor
Meclis kaynaklarından alınan bilgilere göre, görüşmenin gerçekleşmesi için
gerekli ön hazırlıkların sürdüğü ve sürecin planlandığı gibi ilerlediği ifade
edildi. Görüşmenin 2024 yılı sona ermeden yapılması hedefleniyor.
Bahçeli'nin Çağrısı ve Süreç
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti'nin yasal başvurusu ile hız kazandı. Görüşmenin, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal meselelerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği ifade ediliyor.