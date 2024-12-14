Meteorolojiden il il 'kar ve sağanak' uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan çevreleri Erzurum'un kuzey ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'nın batısında yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) ve yükseklerinde kısa süreli fırtına(70-80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.