Tek yumrukla ölüme neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu

12 Ekim 2024 tarihinde Antalya'nın Kepez ilçesinde toptan çiçek satışı yapılan bir işletmede Kıvanç Şensöz'ün (31) yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) kız kardeşi tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı. Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvanç Şensöz'den özür dileyerek fotoğrafları sildi ancak fotoğrafların paylaşılmasına sinirlenen Şensöz, akşam saatlerinde Yıldırıcı'nın bulunduğu çiçek deposuna gitti ve bir anda attığı yumrukla Yıldırıcı'yı yere düşürdü.

Komaya giren ve yerden kalkamayan Yıldırıcı beyin travması sonucu hayatını kaybetti.

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Sabah'ın haberine göre; olayın ardından tutuklanan boksör Kıvanç Şensöz'ün 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi. Savcı görüntülerde yerde baygın halde yatan Yıldırıcı'yı tekmeleyen Şensöz'e haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, görüntüleriyle Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın nasıl yaşandığı da ayrıntılı olarak anlatıldı.