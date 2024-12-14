Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 08:58, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 09:00
İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, elemelerde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.
Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:
4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye
7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı
11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan
18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye