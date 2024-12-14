Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 16-27 Aralık tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 09:34, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 09:36
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla, toplamda 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar kapsamında şu pozisyonlara personel alınacak:
- 14 çözümleyici sistem programcısı
- 13 programcı
- 3 mütercim-tercüman
- 22 mühendis
- 128 büro personeli
- 202 destek personeli
- 28 koruma ve güvenlik görevlisi
- 46 tekniker
Başvuru Süreci ve Sınav Tarihi
Adaylar, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.
Giriş sınavı, 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara'da sözlü mülakat yöntemiyle yapılacak.