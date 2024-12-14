Petlas yaşanan rezaletle ilgili açıklama yaptı

Kamuoyunda sıkça rastladığımız "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez olayın merkezinde, Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan yer aldı.

"TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM, GEL LAN BURAYA"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Türk Hava Yolları'nın bir uçuşunda "business class" yolculuk eden Özcan, tartıştığı bir kişiye yüksek sesle, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım! Türkiye'yi satın alırım! Bırak ulan, gel buraya!" diye bağırdı. Yolcular arasında tedirginlik yaratan bu anlar, başka yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

ÖZKAN GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine müdahale eden kabin ekibi, Özcan'ı sakinleştirmeyi başardı. Ancak yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine Özcan'ın ellerinin bağlandığı ve uçuş güvenliğinin sağlandığı görüldü.

Uçuş sonrasında emniyet birimlerine teslim edilen Özcan, şikayetçi bulunmaması nedeniyle ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Petlas Yönetim Kurulu Başkanı:



"Gel buraya lan. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Türkiyeyi satın alırım."



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Araba lastiğine bazen bir çivi batar. Söner. Yolda kalırsınız.



Neyse...Lastik gibi uzatmayayım tiviti.pic.twitter.com/8tqVzViLXO Fikri Akyüz (@fikriakyuz99) December 13, 2024

Abdülkadir Özcan kara listeye alındı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özcan'ın kara listeye alındığını belirtti.

PETLAS'TAN AÇIKLAMA

Petlas, Abdulkadir Özcan'ın THY uçağındaki skandalı nedeniyle özür diledi.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

-13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz Abdulkadir Özcan'ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık.

-Bu olay, ailemizin ve şirketimizin değerlerine tamamen aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak bir yönü yoktur.

-Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız.

-Türkiye kamuoyunu böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz. Saygılarımızla.