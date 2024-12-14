Trump: Yaz saati uygulamasını kaldırmalıyız

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, yaz saati uygulamasını maliyetli bulduğunu belirterek kaldırılması için çalışılacağını ifade etti. Açıklamasında, "Cumhuriyetçi Parti, Yaz Saati Uygulamasını ortadan kaldırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir! Yaz Saati Uygulaması sakıncalıdır ve Milletimiz için çok maliyetlidir" dedi.