Bursa'da tankerle çarpışan otomobildeki muhtar öldü

Bu arada kazanın ardından tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Gültekin Sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Sürücü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ömer Kocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Gültekin Sürücü ise ağır yaralandı.

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