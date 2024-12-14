Alacak tartışması kanlı bitti: 2 ölü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Caddebostan Mahallesi'ndeki iş yerinde dün bir araya gelen M.A. ve M.D. arasında alacak meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

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