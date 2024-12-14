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SPK'dan kripto para borsalarına müdahale

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de izni olmadan hizmet sunmayı sürdüren 50'den fazla kripto para borsasının internet sitesine erişim engeli getirdi, uzmanlar kararın yatırımcıları koruma amacı taşıdığına işaret ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 13:40, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 13:41
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SPK'dan kripto para borsalarına müdahale

SPK, yayımladığı haftalık bültenle faaliyet izni olmayan kripto para borsalarına erişim engeli kararı aldığını duyurdu.

Bültende, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulundukları tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem gerçekleştirdikleri belirlenen internet sitelerine Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu gerekçelerle 108 internet sitesine erişim engeli getirildi. Bu sitelerin 50'den fazlasını kripto para borsaları oluşturdu.

- Yasal çerçeve temmuzda oluşturulmuştu

Türkiye'de kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçeve, "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile temmuz ayında oluşturuldu.

Bu kanunla kripto para piyasalarını düzenleme yetkisi SPK'ye verilirken bu alanda hizmet sunacak platformların Kuruldan faaliyet izni alması kararlaştırıldı.

Kanuna göre, Türkiye'de iş yeri açılması, Türkçe internet sitesi oluşturulması, sunulan kripto varlık hizmetlerine ilişkin doğrudan veya Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, ülkedeki yerleşik kişilere yönelik faaliyet olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet veren yabancı kripto para platformlarına da buradaki faaliyetleri için 3 aylık geçiş süreci tanınmıştı.

- "Yatırımcıları koruma amacını taşıyor"

Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Burak Mercan, yurt dışında yerleşik bazı borsaların hala Türkçe dil desteği sunduğunu, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti.

SPK tarafından birçok kripto para borsasına erişim engeli kararı alınmasının sebebinin bu durum olduğuna işaret eden Mercan, şu ifadeleri kullandı:

"SPK'nin almış olduğu kararlar, ülkemizde kripto varlık piyasasının güvenilir ve şeffaf hale gelmesiyle birlikte yatırımcıları koruma amacını taşıyor. Ülkemizde kripto varlık borsalarının lisans süreci de dahil olmak üzere konuya ilişkin mevzuat çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte birçok kripto varlık borsasının faaliyetlerini durduracağını ya da düzenlemelerinin gerekeceğini düşünüyoruz."

- 77 şirket, faaliyette bulunduğunu beyan etti

SPK verilerine göre, kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterdiklerini beyan eden 77 şirket bulunuyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetine devam etmeyeceklerini bildiren 14 şirket ile başvurusu işlemden kaldırılan ve başvurusu işleme alınmayan 64 şirket yer alıyor.

SPK kararlarına göre, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısının "faaliyette bulunanlar" listesinde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca Kurulca yetkilendirildiği anlamına gelmiyor. Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekiyor.

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