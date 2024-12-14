Öğrenci yurdunda korkutan yangın

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürdü. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Alevlerden dolayı 4'üncü kattaki bir oda kullanılamaz hale geldi.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Giriş kapısının üstündeki levhadan yerleşkeye giremeyen itfaiye araçları, binanın arkasındaki kapıdan bahçeye ulaştı.

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