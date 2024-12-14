Jandarma Karakolunun 100 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı

Bolu'daki Elmacık Jandarma Karakoluna Ait 1920 Yılı Fotoğrafı Büyük İlgi Gördü

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından fotoğrafı paylaşarak tarihi karakolun asırlık nöbetine dikkat çekti.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla aziz milletimizin hizmetinde ve emrindedir" ifadeleri kullanıldı. Fotoğrafta, Türk bayrağıyla süslenmiş ahşap, iki katlı karakol binası ve 3 jandarma personelinin poz verdiği kare yer alıyor.

"Dün, Bugün, Yarın ve Sonsuza Dek"

Jandarma Genel Komutanlığı, tarihi karakolu anarken şu mesajı paylaştı:

"Dün, bugün, yarın ve sonsuza dek... Jandarma Genel Komutanlığımız, dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla aziz milletimizin hizmetinde ve emrindedir. Elmacık Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli karakol personelimiz görev başında."

Fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı