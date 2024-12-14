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Yunan basını, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkati çekti

Yunan basını, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) yayımladığı son rapora işaret ederek Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişiyle güç kazandığına dikkati çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 16:26, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 16:27
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Yunan basını, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkati çekti

Çeşitli gazeteler ve internet sitelerinde yayımlanan haberlerde Türk savunma şirketleri Baykar, ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) dünyanın en büyük 100 silah tedarikçisi arasına girdiği, bu üç şirketin 2023 yılı toplam satış gelirlerinin 6 milyar doları bulduğu belirtildi.

Haberlerde, bu oranın dünya genelindeki toplam savunma harcamaları içinde önemli bir paya sahip olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin savunma sanayisi sektöründe yükselen güç haline geldiği, üçüncü ülkelere satışlar ve uluslararası işbirlikleriyle ülkenin konumunu da pekiştirdiği bildirildi.

Savaş teknolojilerine talebin, özellikle Ukrayna'daki çatışmaların ve Gazze'ye yönelik saldırıların artmasıyla Türk savunma sanayisi şirketlerinin bu alandaki etkisini daha da güçlendirdiği belirtilen haberlerde, Türkiye'nin yerli ve milli üretime verdiği önemin, savunma sanayisinin hem ulusal hem de uluslararası arenada büyümesini desteklediği tespiti yer aldı.

Haberlerde Baykar'ın stratejik konumuna ayrı parantez açıldı

Türk savunma sanayisinde Baykar'ın stratejik konumuna ayrı parantez açılan haberlerde, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının (İHA), Ukrayna'dan Arnavutluk'a kadar birçok ülke tarafından tercih edildiği, Türk savunma sanayisinin uluslararası pazarda tercih edilerek etkin oyuncu haline geldiği vurgulandı.

Türk savunma sanayisi sektörünün önemli bir konuma geldiğinin altı çizilen Yunan basınında Baykar'ın 27 ülkeye İHA ihraç ettiği ve bunların arasında NATO üyesi 6 ülke ile 4 Avrupa Birliği (AB) üyesinin bulunduğu belirtildi.

SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 3 Türk firması girmişti.

Listede ASELSAN 54, Baykar 69. ve TUSAŞ 78. sırada yer almıştı.

Türk şirketlerinin toplam gelirleri, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 24 artarak 6 milyar dolara ulaşmıştı.

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