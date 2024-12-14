Süper Lig'de ayrılık! İstifasını yönetime verdi
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un yönetimle görüşerek istifa kararı aldığı öğrenildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 16:49, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 16:50
Süper Lig ekibi Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun istifa etti.
Kırmızı beyazlı yönetim Uygun'un istifasını kabul etti.
Sivas'taki son döneminde 40 maça çıkan Uygun, 1.35 ortalama elde etmişti.
Uygun ve ekibi son olarak deplasmanda Bodrumspor'da 2-0 mağlup olmuştu.