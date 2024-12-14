AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu. AKOM, kentte yaşayanlardan olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını istedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 17:28, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 17:33
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (metrekarede 10-15 kilogram) ve yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.