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Nevşin Mengü hakkında adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşin Mengü'nün kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı ve terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği belirtilen röptajla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Mengü'nün sabah saatlerinde gözaltına alındığı ve ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı duyuruldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 17:36, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 17:39
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Nevşin Mengü hakkında adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'ndan yapılan açıklamada "13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde " yurt dışı çıkış yasagi" şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur " ifadeleri yer aldı.

MENGÜ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gazateci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Mengü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Malum Suriye'den yeni döndüm. Esad sonrası yeni bir dönemin hazırlıkları var. Bu yeni döneme girilirken, yabancı basına da Türkiye ile konuşmak istediğini söyleyen Salih Müslim'in değerlendirmesini almak istedim. Ancak TCK uyarınca bu röportajın suç ve suçluyu övmek kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım. Bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdım. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim

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