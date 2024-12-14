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Mamak'ta hayvanların katledildiği iddiasıyla bir grup vatandaş hayvan barınağı önünde toplandı

Başkentte Mamak Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan ve Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği iddiasıyla bir grup vatandaş hayvan barınağı önünde toplanırken, belediye avukatlarının da barınakta inceleme yaptığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 20:35, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 20:35
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Mamak'ta hayvanların katledildiği iddiasıyla bir grup vatandaş hayvan barınağı önünde toplandı

Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği ileri sürüldü. Bunun üzerine 30 kişilik bir grup, barınak önünde toplanarak hayvanların katledildiği iddiasıyla tepkilerini dile getirdi.

Olay yerine gelen Mamak Belediyesi avukatları, kalabalıktan bir grupla inceleme yapmak üzere barınağa girdi.

İncelemenin devam ettiği bildirilen barınak etrafında güvenlik güçlerinin de tedbir amaçlı bekletildiği öğrenildi.

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