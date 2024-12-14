Bakan Yumaklı: 2025'te bu uygulama zorunlu olacak!
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda denetimlerinin yayınlanması hakkında "Vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanan bu uygulamaya ilave olarak, işletme denetimlerinin takip edildiği Karekod Uygulamasını hayata geçirdik. 2025 yılında bu uygulamayı zorunlu hale getireceğiz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 23:10, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 23:12
'2025'te zorunlu olacak'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında konuşma yaptı. Gıda denetimlerinin yayınlanması hakkında konuşan Bakan Yumaklı, bu uygulamaya ek olarak işletme denetimlerinin takip edildiği Karekod Uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti ve "2025 yılında bu uygulamayı zorunlu hale getireceğiz" dedi.