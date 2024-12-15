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'Engelliyim, gidecek yerim yok' dedi, 1 gün sonra sokakta ölü bulundu

İzmir Valiliği, sokakta yaşamını yitiren 58 yaşındaki Adem Kale'nin geçmişte birçok kez huzurevi ve özel bakım merkezine yerleştirildiğini ancak kendi isteğiyle buralardan ayrıldığını açıkladı. Valilik, sosyal medyada yayılan "'Engelliyim, gidecek yerim yok' diyen adam ölü bulundu" haberlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 07:20, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 07:33
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'Engelliyim, gidecek yerim yok' dedi, 1 gün sonra sokakta ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir Valiliği, sokakta yaşayan ve bugün hayatını kaybeden 58 yaşındaki Adem Kale'nin birçok kez huzurevi ve özel bakım merkezine yerleştirildiğini ancak kendi isteğiyle buralardan ayrıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında "'Engelliyim gidecek yerim yok' diyen adam ölü bulundu" haberlerinin yayımlandığı hatırlatıldı.

Haberlere konu olan 58 yaşındaki Adnan Kale'nin bedensel engelli olduğunun ve kısmi engelli sağlık raporu bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kale, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde ve kısmi olarak bakıma muhtaç olması nedeniyle 2018 yılından itibaren çeşitli defalar huzurevine yerleştirilmiş, yine Valilik onayıyla İzmir'de özel bir bakım merkezinde kalırken daha öncekilerde olduğu üzere kendi isteğiyle özel bakım merkezinden ayrılmıştır. Adnan Kale hakkında Buca Güven Mahallesi'nde sokakta yaşamaya başladığıyla ilgili ihbarlar alınması üzerine yeniden takibi yapılmış, sosyal inceleme raporları düzenlenmiştir. Kale, huzurevinde kalmayı reddetmiş, görevli ekiplere Güven Mahallesi Muhtarı ve kolluk kuvvetlerine huzurevine gitmek istemediğini müteaddit defalar belirtmiştir."

Açıklamada, sabah saatlerinde görevli personelce huzurevine yerleştirilmek üzere tekrar Kale'nin bulunduğu mahalleye gidildiği ve vefat bilgisinin alındığı aktarıldı.

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