Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanağın yarın sabahtan itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'ndeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise yarın İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.