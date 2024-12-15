Av kazasında kuzenini hayatından etti

M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk incelemelere göre, M.A.'nın kuzenini yanlışlıkla öldürdüğü tespit edildi.

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