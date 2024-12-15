Bot belası! İnternet trafiğini yok ediyor

Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre; Teknolojinin hayatımıza daha fazla entegre olmasıyla birlikte siber güvenlik tehditleri de hızla büyüyor.

Yapay zeka alanındaki gelişmelere paralel olarak siber güvenlik sorunları özellikle de botlar iş dünyasının en çok konuşacağı gündemlerden biri olacak.

Araştırmalara göre, 2023 yılında bütün web sitesi trafiğinin yüzde 49,6'lık kısmı, yani yarısına yakını botlar tarafından oluşturuldu. Bunların yüzde 17,6'sını iyi botlar oluştururken, yüzde 32'lik kısmını kötü amaçlı botlar oluşturdu. Her yıl web trafiğindeki gerçek kullanıcı hareketliliği yüzde 2,2 oranında düşüyor. Buna karşılık, iyi amaçlı botların oranı yüzde 0,3 artarken, kötü amaçlı botların oranı yüzde 1,8 artıyor. Kötü botlar, sadece kurumların internet trafiğini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda fiyat manipülasyonu, dolandırıcılık ve veri hırsızlığı gibi birçok zararlı faaliyet gerçekleştiriyor veya müşterilerin satın alma kararlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde süreçleri gereksiz zorlaştırıyor.

Estonya merkezli BotGuard'ın Başkan Yardımcısı Artur Cyganek, iş dünyasını yakından ilgilendiren bu önemli konuya dikkat çekerek, kötü bot trafiğinin artışının kurumların gerçek kullanıcılara ve müşterilere ulaşmasını giderek zorlaştıracağını vurguladı. Botların insan davranışını taklit edebilecek kadar sofistike hale geldiğini ifade eden Cyganek'e göre artan kötü bot trafiği özellikle e-Ticaret, finans, sağlık, oyun, telekom ve seyahat gibi sektörlerde büyük sıkıntılara yol açacak.

Cyganek, kurumların 2025'te daha güvenli altyapılar oluşturmak için siber güvenlik tedbirlerini artıracaklarını ve yapay zeka tabanlı çözümleri devreye sokacaklarını belirtiyor.