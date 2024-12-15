Ankaralı Turgut vefat etti

Ankaralı Turgut'la ilgili acı haberi Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin verdi.

"ANKARA'NIN ABİSİ VEFAT ETTİ"

X hesabından mesaj paylaşan Gündüz, "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.