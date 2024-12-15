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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Sarı-kırmızılılar, ligde rakibine son 8 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 10:16, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 10:17
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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.

Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.


- Sarı-kırmızılı ekipte 3 eksik var

Galatasaray'da Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.

Sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in durumu ise bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.


- Galatasaray'da 3 isim sarı kart sınırında

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda sınırda olan Roland Sallai, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarınki müsabakada sarı kart görmesi halinde Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.


- Son 18 resmi maçta yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.


- Süper Lig'de bu sezon sadece evinde puan kaybetti

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de sadece evinde puan kaybı yaşadı.

Ligde yoluna namağlup bir şekilde devam eden "Cimbom", 14 maçın 12'sini kazanırken sadece konuk ettiği ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.


- Sarı-kırmızılılar, ligde rakibine son 8 maçta sadece 1 kez mağlup oldu

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı çıktığı son 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakalarda bordo-mavilileri 5-1, 2-1 ve ikişer kez de 2-0 mağlup etti. Trabzonspor'la bu süreçte 1-1, 2-2 ve 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakibine bir kez 2-1 mağlup oldu.

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