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Yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili bir haftada 89 sürücü hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5-12 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan trafik denetimlerine dair önemli verileri açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu dönemde 2 milyon 835 bin 873 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, izinsiz cihaz kullanan 89 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 10:41, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 11:01
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Yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili bir haftada 89 sürücü hakkında işlem yapıldı

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri denetimlere devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5-12 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalara dair bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, bu tarihler arasında 2 milyon 835 bin 873 aracın denetlendiğini, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 89 sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

459 BİNİ AŞKIN ARACA İŞLEM

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında şu bilgileri paylaştı:

Hız ihlalinde bulunan 112 bin 266,
Periyodik muayenesi yapılmamış 25 bin 417,
Sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 624 ve
Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 965 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;
Toplam 459 bin 262 araca/sürücüye işlem yapıldı.
"Emniyet Kemeri Kullanımı Denetimleri" ile ilgili olarak 2024 yılında toplam 781 bin 481 adet işlem yapıldı.

Emniyet kemeri takmak yalnızca sürücülerin değil tüm yolcuların can güvenliğini sağlamaktadır. Lütfen can güvenliğimiz için emniyet kemerimizi takmaya özen gösterelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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