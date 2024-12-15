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Sosyal medya şirketlerine 'ticari sır' düzenlemesi

Türkiye, sosyal medya şirketlerinin ticari sır olarak nitelendirdiği verilerin devlet denetimine açılmasını sağlayacak yeni bir düzenleme hazırlıyor. Avrupa Birliği'nde uygulanan yasal düzenlemeyi örnek alarak, sosyal ağ sağlayıcılarının kullanıcılarının vergiye tabi bilgilerini kamu otoriteleriyle paylaşmalarını zorunlu hale getiren hüküm, Türk Ticaret Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na ekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 10:44, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 10:46
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Sosyal medya şirketlerine 'ticari sır' düzenlemesi

Sosyal medya şirketlerinin 'ticari sır' olduğu gerekçesiyle, Bilgi Teknolojileri Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile paylaşmadıkları verilerin devlet tarafından denetlenmesinin önü açılacak.

Avrupa Birliği'nde uygulanan yasal düzenlemede yer alan "Sosyal ağ sağlayıcı ve arama motoru hizmet sağlayıcıları, kullanıcılarının vergiye tabi bilgilerini kamu otoritesi ile paylaşmak zorundadır" hükmü, Türk Ticaret Kanunu ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na eklenecek.

BİLGİLER DEVLETLE PAYLAŞILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun teklifinin taslak metni, milletvekillerine sunuldu.

Milletvekillerinin incelemesinden sonra düzenleme, ilgili kurumlara ve ilgili bakan yardımcısına gönderilecek. Düzenleme, sosyal ağ sağlayıcıların vergilendirmesini içeren maddelerden oluşuyor.

Böylece, X, Instagram, Facebook gibi ağ sağlayıcıları ile Google ve Yandex gibi arama motorları, bu çerçevede vergilendirmeye tabi tutulacak.

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