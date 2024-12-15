450 ekip kahverengi kokarcanın bertarafı için mesai yapıyor

Ordu'da fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarcanın popülasyonunu azaltmaya yönelik oluşturulan 450 ekip, kırsal mahallelerdeki ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde 15 Ekim'de başlatılan kışlakların ilaçlanması çalışmaları, Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ziraat odaları ve muhtarlar tarafından oluşturulan 900 kişinin yer aldığı ekiplerce sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, istilacı tür olan kahverengi kokarcanın 300'den fazla tarımsal ürüne zarar verebildiğini söyledi.

Bir kokarcanın yılda en az 200 yavru bırakabildiğini belirten Yılmaz, zararlının Ordu'da ilk olarak 2021'de görüldüğünü, daha sonra popülasyonunun bir anda arttığını anlattı.

Kokarcanın geçen yıl tarımsal ürünlere zarar vermeye başladığını ifade eden Yılmaz, o zamandan beri de mücadele çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurguladı.

Yılmaz, kimyasal, mekanik, biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle zararlının popülasyonunu azaltmak için gayret ettiklerini dile getirdi.

Ordu'da 15 ilçenin 424 mahallesinde 280 bin kışlağın ilaçlanması hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yılmaz, "Kışlak ilaçlama çalışmaları 450 ekiple kırsal mahallelerde devam ediyor. Şu anda 424 mahallenin 152'sinde bu çalışmalar tamamlandı. 122 teknik personelimiz ise sahada çalışmaları bizzat takip ve koordine ediyor." dedi.

- "Devlet ve millet olarak ele ele vererek bunun üstesinden geleceğiz"

Mücadele için kullanılan ilaçların tamamının Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlandığını dile getiren Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlığımız bu mücadeleye her alanda çok büyük destek veriyor. Yapılması gereken tüm çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bizzat sayın Bakanımız tarafından da bu çalışmalar takip ediliyor. Tüm sektör temsilcileri ile adeta omuz omuza vererek çalışmaları yapıyoruz. Üreticilerimizin geçen yıla göre çok daha bilinçli olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tüm sektör paydaşları elini taşın altına koymuş durumda. Herkes çok ciddi gayret gösteriyor ve emek sarf ediyor. İnşallah hep birlikte bu mücadeleyi başarıyla tamamlayacağız. Verilen mücadelenin sonunda inanıyorum ki kokarca zararlısının hem fındığa hem de diğer tarımsal ürünlere yaptığı zararı en düşük seviyeye çekeceğiz. Devlet ve millet olarak ele ele vererek bunun üstesinden geleceğiz."

- "101 bin kışlağın ilaçlanması yapıldı"

Kemal Yılmaz, 15 Ekim'de başlatılan çalışmalar kapsamında 101 bin kışlağın ilaçlandığını kaydederek, "Her gün ilaçlanan kışlak sayısı artarak devam ediyor. Özveriyle yürütülen bu çalışmalar sonuç vermeye de başladı. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. İlk hedefimiz 280 bin kışlağı ilaçlamak. Tüm mücadele yöntemlerini kullanarak bu zararlıyı gündemimizden düşüreceğiz." diye konuştu.

Kışlakların ilaçlanması noktasında ekiplerin sahada tüm gün esasına göre görev yaptığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bizim bünyemizde oluşturulan ekiplerin yanı sıra ziraat odaları ve muhtarlar tarafından da oluşturulan ekipler var. Mahallelere gidilmeden bir gün öncesinde hane sahipleri muhtarlar aracılığı ya da SMS yoluyla kapalı bulunan kışlaklarını ya da evlerini açık hale getirerek ekipleri beklemeleri bilgisi iletiliyor. Günü geldiğinde ekipler o mahalleye giderek ilaçlama yapıyor. Tüm evler tek tek ilaçlanıyor. Sabahın erken saatinde başlayan çalışma geç vakitlere kadar sürüyor. Ekipler tam gün boyunca o mahallede mesai vererek kokarcaya karşı mücadele ediyor."

- Vatandaşlar çalışmalardan memnun

Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi'nin muhtarı Murat Şahin ise mahallesinde iki gündür kışlak ilaçlaması yapıldığını belirterek, "Tek tek bütün evlere girilerek bu çalışma yürütülüyor. İnşallah mücadele olumlu sonuç verecek ve kokarca zararlısından kurtulacağız." dedi.

Üretici Gül Yıldız Kaya da ekiplere teşekkür ederek, ilaçlama sonrası kokarca zararlılarının kışlaklarda öldüğünü kaydetti.