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Yargıtay, sahte sosyal medya hesabına hapis cezasını onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasının fotoğrafı ve bilgileriyle sahte sosyal medya hesabı açan kişiye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Antalya'da yaşayan bir kişi, başkasının fotoğraf, ad, soyad ve telefon numarasını kullanarak sahte bir Facebook profili oluşturdu. Yargıtay, bu tür suçların cezalandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 13:10, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 13:03
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Yargıtay, sahte sosyal medya hesabına hapis cezasını onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasının fotoğrafı ve bilgileriyle profil oluşturarak sahte sosyal medya hesabı açan kişiye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Antalya'da yaşayan bir kişi, başkasına ait fotoğraf, ad, soyad ve telefon numarasını kullanarak sahte Facebook hesabı açtı.

Adına açılan sahte hesabı fark eden vatandaş, ilgilinin tespit edilerek cezalandırılması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kimliği tespit edilen sahte hesap kullanıcısı, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, yargılama sırasında müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

Kararın istinaf incelemesini yapan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını ortadan kaldırarak, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan sanığa verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararında, toplanan deliller kapsamında sanığın üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, istinaf mahkemesince sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının hukuka uygun olduğuna işaret edildi.

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