Yatakta miskince vakit geçirme sanatı: 'Hurkle-durkle'

Sabahın erken saatlerinde, hava bir de soğuksa yataktan çıkmamak bir anda dünyanın en konforlu şeyi olur. 'Hurkle-durkle', yani 'soğuk ve karanlık bir günde yatağın keyfini çıkarmak', TikTok'ta trend haline geldi. Yatakta miskin miskin vakit geçirme sanatı 'hurkle-durkle', eski bir İskoçça deyimden geliyor. Bazı uzmanlara göre, sabah yatakta oyalanmak kişiye 'kendine ayırdığı zaman' hissi veriyor. Ancak bazı uzmanlar, kişinin kendi kendine ayırdığı bu kaliteli zamanın uzaması halinde zararlı bir alışkanlığa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

The New York Times gazetesine konuşan Manhattan Therapy Collective'de uyku psikoloğu ve Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nde psikoloji doçenti olan Eleanor McGlinchey, hurkle-durkle'ın kişinin zamanını nasıl kullandığına bağlı olduğunu belirterek şunları söylüyor:

"Gece gelen bildirimlerin insafına kalmayın. Zamanınızı bilinçli bir şekilde kullanın. Örneğin, yatakta aciliyeti olan birkaç e-postayı yanıtlamak, işe başlamadan önce sizi az da olsa rahatlatıyorsa, bu net bir kazançtır."

'Günlük tutun ya da müzik dinleyin'

McGlinchey ayrıca, hurkle-durkle'ın bir diğer TikTok trendi olan 'yatak çürümesi'ne (bed rotting) dönüşmemesi için kişinin kendisine ayırdığı vakti günlük tutarak ya da müzik dinleyerek geçirmesini tavsiye ediyor.

'Yatakta vakit geçirmek uyku yerine geçmez'

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nöroloji asistan profesörü ve uyku tıbbı uzmanı Dr. Marjorie Soltis ise, "Yatakta vakit geçirmek uyku yerine geçmez. Ama vücudunuzu dinlemelisiniz. Biraz dinlendikten sonra kendinizi daha iyi hissediyorsanız, bu yine de bir fayda sağlıyor olabilir, ancak bu uyku ile aynı şey değildir" diyerek hurkle-durkle konusunda ölçülü olmanın önemine değiniyor.

Soltis, iş baskısı olmadan yatakta kalabilen ya da sağlık nedenleriyle fazladan zamana ihtiyaç duyan kişilerin bunu utanmadan yapması gerektiğini söylüyor.

Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın sizi depresif bir ruh haline sokması veya işe gitmenize engel olması halinde hemen bırakılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaynak: cnbc.com