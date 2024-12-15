Suriye'de buğday krizi: Rusya ihracatı durdurdu

Rusya, Suriye'deki yeni hükümete dair belirsizlikler ve ödeme gecikmeleri sebebiyle Suriye'ye buğday tedarikini durdurdu. Karara ilişkin bilgiyi Rus ve Suriyeli kaynaklar aktardı.

Gemicilik verilerine göre Suriye'ye gitmek üzere yola çıkan Rus buğdayı yüklü iki gemi varış noktalarına ulaşmadı.

Dünyada en çok buğday ihracatı yapan Rusya, Beşar Esad'ın önemli destekçilerinden biriydi. Rusya, Batı'nın Suriye ve Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan dolayı karmaşık finans ve nakliyat yöntemleriyle Suriye'ye buğday sağlıyordu.

Ukrayna Tarım Bakanı'ndan hızlı yanıt

Öte yandan Ukrayna Tarım Bakanı Vitaliy Koval ise Rusya'nın açıklamasının hemen ardından Reuters'a yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Suriye'ye tahıl tedarik etmek istediğini ve bunun için hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters