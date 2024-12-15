Kayseri'de yaklaşık 65 ton atık yağ toplandı

Melikgazi Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi, 2024 yılında toplamış olduğu 8 bin 500 ton geri dönüşümle doğadan 90 bin ağacının kesilmesine engel oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ev ve iş yerlerinin yanı sıra geri dönüşüm noktalarından toplanan binlerce ton atığı ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

Palancıoğlu, haftalık düzenli olarak 4 bin binadan ve çeşitli iş yerlerinden 2024 yılında 8 bin 500 ton karışık ambalaj atığı toplandığını aktardı.