Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 14:38, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 14:39
Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.
Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.