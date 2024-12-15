Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı

Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

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