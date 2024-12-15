TFF, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yla bir araya geliyor

TFF, Türk futbolunun tüm kulvarlarda birlik içinde hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak süreci yakından takip edeceklerini bildirdi.

Federasyon Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, kulüp başkanlarını durumu ele almak için 16 Aralık Pazartesi günü Riva'da toplantıya davet etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki kulübün resmi başvurularını aldığını ve bu durumun değerlendirileceğini açıkladı.

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