TFF, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yla bir araya geliyor
TFF, Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını açıkladı. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu görüşmek üzere iki kulüp başkanını 16 Aralık Pazartesi günü Riva'da toplantıya davet etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 15:13, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 15:20
Fenerbahçe ve Kasımpaşa, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki kulübün resmi başvurularını aldığını ve bu durumun değerlendirileceğini açıkladı.
Federasyon Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, kulüp başkanlarını durumu ele almak için 16 Aralık Pazartesi günü Riva'da toplantıya davet etti.
TFF, Türk futbolunun tüm kulvarlarda birlik içinde hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak süreci yakından takip edeceklerini bildirdi.