Çanakkale'de 89 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, dün Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları tarafından 39'u çocuk, toplam 89 kaçak göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.